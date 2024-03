Superato il livello di piena. Il lago invade la passeggiata

Il Lago di Varese ha nuovamente superato il livello di esondazione. Proprio come era già accaduto solo poche settimane fa, all’inizio del mese di marzo, le continue piogge hanno fatto scattare ancora l’allarme. Nel tardo pomeriggio di ieri, l’idrometro posizionato a Bodio Lomnago segnava 238.81 metri, al di sopra del livello di piena ordinaria fissato a 238.62. E che il lago sia alto lo dimostrano anche le immagini che chiunque decida di sfidare la pioggia per una passeggiata si ritrova davanti agli occhi giunto sulla riva, con l’acqua che si è appropriata di alcune porzioni di lungolago, in particolare a Gavirate e alla Schiranna. Proprio qui sono attese tra due settimane le squadre internazionali di canottaggio per la prima tappa della coppa del mondo. Nei comuni in riva al lago si sta monitorando la situazione in vista di possibili ulteriori allagamenti, che potrebbero diventare realtà nelle prossime ore.

La pioggia non si fermerà infatti, come recitano le previsioni del Centro Geofisico Prealpino. Per oggi sono ancora attese precipitazioni al mattino sulla Lombardia occidentale e poi via via più intense al pomeriggio su tutta la fascia pedemontana e le Prealpi. Piogge diffuse, localmente intense sulla fascia prealpina nella giornata di Pasqua. Ancora piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, per la mattina di Pasquetta. L’attenzione resta dunque puntata sul Lago di Varese, mentre il Maggiore va meglio, con un livello di 194,24 metri registrato ieri, sopra la soglia media ma sotto la piena ordinaria fissata a 195.

L.C.