Sul palco un Incredibile Show. Le trovate del visionario Barnum

Domani alle 21 al Teatro di via Dante la compagnia “La fabbrica del cioccolato“ di Legnano presenterà “L’incredibile show“, musical ispirato alla vita di Phineas Taylor Barnum e al film di successo “The greatest showman“. Lo spettacolo, inserito nel programma della stagione teatrale comunale, racconta la storia di un visionario con gli occhi illuminati da sogni ardenti e il cuore colmo d’ambizione.

Personaggio rivoluzionario che seppe abbattere i confini imposti dalla società del XIX secolo, Barnum fu un imprenditore circense statunitense, che si lanciò nell’impresa di creare un nuovo straordinario spettacolo. Per farlo radunò un gruppo di individui unici, “I Freaks“, considerati diversi dalla società ma dotati di talento incredibile. Lo spettacolo, con musica dal vivo, ripercorre le vicende dell’impresario attraverso le sue incredibili intuizioni, l’incontro con Charity e le loro figlie nonché le tante avventure che hanno segnato la nascita del moderno concetto di spettacolo circense.

Dopo il debutto proprio al Teatro Dante – lo scorso anno, durante un evento benefico in favore della Croce Bianca di Legnano – la produzione ha conquistato il pubblico di Legnano e Arluno. I biglietti (costo 10 euro) sono disponibili in prevendita all’Art Gallery Café di Via Veneto 19 a Castellanza.

Silvia Vignati