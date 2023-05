Studente aggredisce prof in aula I compagni riescono a calmarlo

Una mattinata tranquilla in una scuola di un paese del Varesotto, in classe, una terza media, gli alunni stanno seguendo la lezione, sono gli ultimi giorni poi dovranno affrontare gli esami. All’improvviso succede qualcosa di imprevedibile che squarcia quella tranquillità e spaventa. Un loro compagno ha una discussione con l’insegnante, i nervi saltano e lo aggredisce. Una reazione violenta, imprevedibile, il ragazzino soffre di disturbi comportamentali, vive una situazione particolarmente delicata, gli amici lo sanno, ma in quel momento è fuori controllo, il docente e un assistente scolastico cercano di calmarlo, sono attimi di paura, che sconcertano, anche alcuni ragazzini intervengono per calmare il loro compagno. Ne riportano escoriazioni e contusioni, per le quali ieri sono stati medicati dal personale di soccorso arrivato con l’ambulanza. A scuola sono arrivati anche i carabinieri che hanno ascoltato le testimonianze di chi era presente.

Nessuna denuncia, il ragazzino ha problemi, è seguito con sostegno psicologico, i motivi di quella reazione violenta restano da capire, forse lui stesso non può spiegarli. Una vicenda di fronte alla quale il sindaco del piccolo paese invita al rispetto per le persone coinvolte e soprattutto del ragazzino, della sua sofferenza, del suo disagio e che per questo con saggezza dice " va aiutato, non criminalizzato".

Rosella Formenti