Stretta sulle sale da gioco. Nuovi orari e regole: "Fermiamo la ludopatia"

Ordinanza del sindaco Emanuele Antonelli che stabilisce gli orari di esercizio dell’attività delle sale gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro: saranno in funzione dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle ore 23 di tutti i giorni, compresi i festivi. Nelle ore di sospensione del funzionamento, gli apparecchi devono essere spenti tramite l’interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili. L’ordinanza è stata illustrata dal sindaco alla presenza del generale Crescenzo Sciaraffa, comandante provinciale della Guardia di finanza e del tenente colonnello Daniele Marra, comandante delle Fiamme Gialle di Busto.

"Non abbiamo avuto dubbi sulla necessità di questo provvedimento che ci è stato suggerito dalla Guardia di Finanza e che è già stato adottato da altre città del territorio – ha detto il sindaco Antonelli -. Le cifre relative al gioco sono altissime anche sul nostro territorio, in città abbiamo 7 sale gioco e 67 esercizi che ospitano slot, per un totale di 365 apparecchi. L’importo giocato complessivo (comprende anche le scommesse e le lotterie) ammonta a ben 88 milioni di euro nel 2023, di questi le perdite complessive sono pari a 21 milioni di euro". Numeri che fanno riflettere. Il generale Sciaraffa ha sottolineato l’importanza del provvedimento: "Abbiamo ritenuto indispensabile tutelare le fasce sensibili della popolazione, in particolare i giovani, prevedendo l’apertura delle sale dopo l’avvio dell’orario scolastico – ha osservato -. Cifre così alte suggeriscono problemi di ludopatia, ma non si può non pensare al riciclaggio di denaro di provenienza criminosa. Siamo in grado di intervenire anche da remoto con dei sistemi informatici che monitorano ogni singolo apparecchio". Nelle ore di sospensione del funzionamento, gli apparecchi devono essere spenti tramite l’interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

Nelle sale giochi e in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro, il titolare è tenuto ad esporre all’esterno e all’interno del locale un cartello indicante l’orario di apertura e di funzionamento degli apparecchi. La violazione alle disposizioni comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.