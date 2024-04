Straveroncora e San Vincenzo. Il weekend di corsa a Busto

Corre... la solidarietà in città, in programma nel finesettimana due appuntamenti podistici importanti, il primo, domani nel rione del Redentore la Straveroncora, il secondo domenica, la Camminata per la San Vincenzo – Memorial Claudio Ronchetti. La partenza domani per la Straveroncora, iniziativa nel programma della festa della Madonna in Veroncora, cominciata il lunedì dell’Angelo, che si conclude domani, è prevista per le 17 ma alle 16,30 ci sarà la baby run per i più giovani sugli 800 metri. Il percorso di 6,7 chilometri si snoda tra le vie e i boschi intorno alla chiesetta seicentesca. I fondi raccolti sono destinati ai restauri dello storico edificio religioso.

Domenica invece la Camminata per la San Vincenzo, organizzata dall’Atletica San Marco, la partenza è dalle 8 alle 9 dal l’oratorio di Santa Croce, quindi il percorso si snoderà all’interno del Parco Altomilanese, due le distanze, 6 e 10 chilometri. I fondi raccolti saranno destinati alle attività caritative della San Vincenzo.

R.F.