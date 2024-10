Storia, paesaggi e ambiente. Le fotografie memorie delle Terre di Lombardia

Si inaugura domenica alle 17, alla Villa Pomini di via Don Testori 14, la terza edizione di "Terre di Lombardia". Una rassegna finalizzata ad attivare collaborazioni con fotografi, studiosi, collezionisti, enti e archivi, offrendo al visitatore differenti punti di vista e dialoghi visivi tra gli autori esposti. "Terre di Lombardia è l’evento espositivo con cui si intende valorizzare l’attività dell’Archivio fotografico lombardo (Afl), che ha sede a Castellanza - dice Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura -. Questa terza edizione, inserita nel circuito Archivi aperti di rete fotografica, presenta mostre di indubbio interesse".

Sono tre le esposizioni. Gianni Maffi, con "Paesaggi d’acqua", ci offre immagini del territorio lombardo tra Milano e il Ticino. Il fotografo effettua un’operazione di documentazione-lettura del territorio. Il corpus di immagini è costituito da quattrocento fotografie, suddivise in cinque diverse aree tematiche: i corsi d’acqua e le risorgive, il paesaggio agricolo, i canali e la rete irrigua, i Navigli, le architetture dell’acqua. Elio Villa offre invece uno spaccato di fotogiornalismo dal 1964 al 1992, con la "Cronaca dalla provincia". Collaboratore per 35 anni del quotidiano "Il Giorno" e "Corriere della sera". "Fare il fotoreporter di cronaca, anche se in una zona tranquilla dell’hinterland milanese, vuol dire trovarsi nelle più disparate situazioni", afferma.

Infine Roberto Longoni presenta "Roye, spirito libero". A Milano, in un angolo dietro a un supermercato di via Torino, viveva Roye, un americano giunto in Italia come militare. Uomo dalla vita avventurosa, dopo la disgregazione della sua famiglia ha fatto della strada la sua abitazione. Il fotografo, con approccio rispettoso, documenta il suo vivere. Le mostre saranno visitabili fino al 3 novembre. Orari visita: sabato 15-30-18.30, domenica 10-12 e 15/18.30. Ingresso libero. Silvia Vignati