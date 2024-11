Spettacolo in ricordo di Gaber e Jannacci. Obiettivo aiutare le famiglie dei reclusi Solidarietà e cultura si uniscono per sostenere famiglie e detenuti a Busto Arsizio. Spettacolo teatrale e musicale per raccogliere fondi a favore dell'associazione Assistenza carcerati e famiglie di Gallarate.