Specialisti in casseforti. Forziere sradicato e via col bottino. Due colpi in una notte

Non solo il Tigros di Ferno, nella notte tra domenica e lunedì i ladri sono andati a segno anche a Busto Arsizio, bersaglio Pepco, negozio di abbigliamento e accessori per la casa, che si trova nel parco commerciale lungo il Sempione. Anche in questo caso, come a Ferno, i malviventi hanno messo le mani sulla cassaforte, sradicata e trasportata su una carriola fino al mezzo utilizzato per la fuga per essere poi aperta altrove, all’interno un bottino di 20mila euro. Gli autori del colpo, certamente preparato e opera di professionisti, hanno scassinato l’ingresso e sono quindi entrati nello store, puntando alla cassaforte di cui si sono impossessati. Indagini sono state avviate dagli agenti della Polizia di Stato. Acquisiti i filmati delle telecamere in funzione nella zona che potrebbero fornire importanti elementi per identificare i ladri entrati in azione da Pepco.

Le modalità del blitz sono simili a quelle del furto al Tigros di Ferno, sul quale indagano i carabinieri. Qui, i malviventi dopo aver sfondato con un furgone le vetrine del supermercato sono entrati e hanno asportato la cassaforte, bottino circa 40mila euro. Non è da escludere che gli autori siano gli stessi per i due furti. L’intervento dei carabinieri di Varese nella notte del 17 febbraio, dopo le segnalazioni giunte al 112, ha invece portato all’arresto di un tunisino di 24 anni che con due complici stava compiendo una serie di furti, in particolare su auto parcheggiate in un complesso residenziale nella zona di Masnago. Secondo quanto ricostruito i tre uomini avevano già forzato lo sportello di una Fiat Panda, pronti a portarla via ma sono stati messi in fuga da alcuni residenti. Il terzetto è stato rintracciato dai carabinieri che sono riusciti a bloccare il tunisino arrestato in flagranza per i reati di furto in abitazione e rapina impropria. In fuga i due complici.

Rosella Formenti