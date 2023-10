Sparito sulla Presolana, vane le ricerche

L’ultima volta è stato visto giovedì mattina sul sentiero per la zona dei Cassinelli: indossava una felpa grigia, pantaloncini scuri, un caschetto da arrampicata e uno zaino azzurro della Salomon. Ha salutato gli escursionisti che ha incrociato e ha ripreso la salita. E da allora non si hanno più notizie di Claudio Ongaro, 40 anni, abitante alle Fiorine di Clusone e dipendente delle Fonti Pineta. Era uscito di casa alle 7 dicendo alla moglie che sarebbe salito sul versante orientale della Presolana senza però specificare una destinazione esatta. È salito in auto verso Castione, ha parcheggiato nella zona del Passo e ha iniziato la salita che non lo impensieriva, visto che è un escursionista esperto. L’auto di Ongaro è stata trovata ancora al Passo, da dove ieri sono cominciate le perlustrazioni di una ventina di uomini del Soccorso alpino, con la Guardia di finanza e i vigili del fuoco. Impegnati anche due elicotteri con apparecchiature in grado di individuare i segnali telefonici e cani molecolari e da ricerca in superficie. Senza risultato. F.D.