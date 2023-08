Saronno, sequestrate armi e droga nei boschi: pusher arrestato dopo inseguimento

Saronno (Varese), 4 agosto 2023 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive, nei giorni scorsi impegnati i Carabinieri di Saronno con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori, nei boschi tra Uboldo, Cerro e Rescaldina.

Gli uomini dell’Arma stavano avanzando all’interno della boscaglia quando in lontananza hanno notato un’autovettura sospetta allontanarsi frettolosamente. Allertata la Centrale Operativa della Compagnia di Saronno, che diramava la nota di ricerca alle pattuglie in servizio, l’auto sospetta, un’utilitaria di colore verde, dopo un breve inseguimento, è stata bloccata alle porte di Saronno, nei pressi di un centro commerciale.

Immediatamente due occupanti sono riusciti a darsi alla fuga mentre altri due, l’autista ed un passeggero seduto sui sedili posteriori, non ne hanno avuto il tempo e sono stati bloccati dai Carabinieri. Assicurata l’impossibilità di fuga ai due fermati e perquisita l’autovettura, sono stati recuperati: una pistola semiautomatica calibro 9 priva di matricola con colpo in canna, quindi pronta all’uso, due fucili semiautomatici a pompa calibro 12 e circa 150 cartucce delle citate armi oltre una piccola quantità di cocaina.

Dopo i primi accertamenti, l’uomo, un 25 enne di origine marocchina irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto e portato in carcere a Busto Arsizio, la donna, 29 anni, italiana, è risultata estranea alla detenzione delle armi, pare che la giovane, tossicodipendente, stesse accompagnando i tre soggetti magrebini lontano dai boschi in cambio di una dose gratuita di cocaina. Continuano le indagini per identificare gli altri due uomini che si sono dati alla fuga.