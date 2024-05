Brunello, spaccata alla Elmec: chiodi sulla strada e cancello sfondato con un’auto. Caccia ai ladri

Brunello (Varese), 23 maggio 2024 – Spaccata nella notte, verso le 3, al magazzino della Elmec di Brunello. E’ caccia ai malviventi che hanno messo a segno il colpo.

Secondo una prima ricostruzione i banditi hanno utilizzato un’auto per abbattere il cancello e quindi entrare per compiere la razzia, magro il bottino.

Le modalità messe in atto dai ladri sono simili a quelle purtroppo già viste nell’autunno scorso, nel varesotto, a Cassano Magnago e a Fagnano Olona, bersaglio aziende nel settore informatico,anche per il colpo di stanotte alla Elmec per poter agire indisturbati i ladri hanno bloccato la strada con un camion e hanno usato gas lacrimogeni e chiodi sparsi sulla via per impedire l’accesso delle auto.

Dopo essere entrati nel magazzino i ladri sono fuggiti, grazie anche al pronto intervento della vigilanza, fortunatamente magro il bottino in quanto il materiale della logistica, su cui puntavano i malviventi, è dislocato in altra sede.

Sul posto per le indagini i carabinieri di Varese. L’assalto è stato comunque ripreso dalle telecamere dell’azienda, ora al vaglio degli inquirenti.