Spaccata al Tigros: danni ingenti

Ladri in azione a Ferno, bersaglio del colpo messo a segno nella notte tra domenica e ieri lunedì il supermercato Tigros. Ingenti i danni: i malviventi, sarebbero tre uomini, hanno utilizzato un furgone come ariete sfondando le vetrine quindi si sono introdotti nell’esercizio commerciale da cui hanno asportato la cassaforte. Il bottino potrebbe essere di qualche decina di migliaia di euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio che hanno avviato indagini . I militari hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza in funzione nella zona. Ieri il personale era al lavoro per rimettere in ordine lo spazio commerciale.