Solbiate Olona (Varese), 3 luglio 2019 - Lo stabilimento di un'azienda di Solbiate Olona, che si occupa della bonifica di fusti industriali, è stato sequestrato dai carabinieri forestali, su disposizione del Gip di Busto Arsizio, per reati contro l'ambiente e mancata tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. I sigilli sono stati apposti questa mattina, in collaborazione con gli ufficiali di polizia giudiziaria, dei vigili del fuoco, di Arpa e di Ats.

«Le indagini hanno consentito di accertare una nutrita serie di gravi reati contro l'ambiente, nonché la salute e la sicurezza dei lavoratori - ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Gianluigi Fontana - tanto da imporre la misura cautelare reale del sequestro preventivo dell'intera attività».

L'attività di bonifica di fusti contenenti resine e solventi, a quanto emerso, era svolta da cinque operai in assenza di condizioni di sicurezza. In particolare c'erano fusti accatastati non protetti e nessun dispositivo di aspirazione degli agenti inquinanti, oltre che un difetto dei dispositivi di sicurezza. Inoltre l'Arpa, ha precisato la Procura, ha accertato il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle autorità amministrative in tema di rifiuti pericolosi.