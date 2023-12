Soccorsa in auto ma si era solo addormentata

"Presto correte c’è una donna svenuta" e invece... dormiva.

È l’insolito intervento che i mezzi di soccorso sono stati chiamati a fare l’altro giorno intorno alle 10,20

in via Varese per la precisione nel parcheggio del negozio di articoli sportivi Decathlon. Alcuni clienti si sono accorti che in una vettura c’era una ragazza riversa sul sedile. Hanno provato a chiamarla

ma lei non rispondeva e preoccupati hanno dato l’allarme. Quando sono arrivati i mezzi di soccorso hanno tentato di richiamare l’attenzione della ragazza con più decisione e presto si è svelato accaduto. La 33enne stava bene e si era semplicemente addormentata. Un po’ stranita per l’insolito risveglio la ragazza ha rassicurato tutti sulle sue buone condizioni, ringraziando tutti per l’attenzione. È uscita dall’abitacolo e dopo aver parlato con i soccorritori

è risalita in auto ed è tornata a casa. S.G.