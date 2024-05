Sicurezza sul lavoro. Intesa aziende-sindacati

Firmato un nuovo accordo sulla sicurezza tra Confindustria Varese e i sindacati Cgil Varese, Cisl dei Laghi, Uil Varese. Primo scopo dell’incontro che si è svolto a Gallarate nella sede cittadina di Confindustria Varese è stato quello di siglare una nuova intesa volta a promuovere in provincia di Varese la più ampia raccolta di dati sui cosiddetti "near miss", cioè i "quasi infortuni". In pratica, una mappatura di quegli incidenti che avvengono nelle aziende e che avrebbero potuto comportare un infortunio più o meno grave, poi non concretizzatosi, evidenziando comunque una criticità.

Con l’accordo, Confindustria Varese e sindacati si impegnano a sensibilizzare all’uso della piattaforma web "Condivido" sviluppata da Inail, Politecnico di Milano e Unisalento. In questo modo le parti sociali daranno vita ad una raccolta dei dati sui "near miss", in forma riservata e anonima, che consentirà di fornire a imprese e lavoratori strumenti di supporto per l’autovalutazione, la gestione dei fattori di rischio e interventi di prevenzione, migliorando le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro negli stabilimenti del Varesotto. Durante l’incontro sono state premiate 16 aziende che si sono distinte per le buone pratiche in tema di sicurezza. Ha detto il presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi: "Il miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro è per noi una priorità. Il nostro obiettivo è quello di porre la persona al centro dello sviluppo competitivo delle nostre imprese e del benessere sociale".