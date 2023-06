Sicurezza nelle stazioni: controlli rafforzati e lotta ai taxi abusivi a Malpensa

Gallarate (Varese), 23 giugno 2023 – Sicurezza nelle stazioni: ieri un passo importante con la firma a Gallarate dell’accordo Stazioni Sicure 2023 tra Regione Lombardia, Prefettura di Varese, Trenord, Rfi, Ferrovie Nord, Agenzia Tpl e i Comuni del territorio, per la promozione della sicurezza integrata negli scali ferroviari, alle fermate e aree di sosta per il trasporto pubblico e per il contrasto all’esercizio abusivo dei taxi all’aeroporto Malpensa.

Il documento è stato illustrato dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. Attualmente sono 13 i Comuni che hanno già aderito all’intesa che ha capofila Varese, Busto Arsizio e Gallarate: Somma Lombardo, Ferno, Caronno Pertusella, Cislago, Gemonio, Gerenzano, Induno Olona, Luino, Saronno e Vedano Olona. Regione Lombardia finanzierà con 50mila euro, fino a dicembre, le polizie locali che svolgeranno servizi di controllo coordinati e in sinergia con le altre forze dell’ordine.

Con il precedente protocollo, tra la fine di ottobre e la metà di dicembre 2022, sono stati effettuati 80 servizi mirati che hanno portato all’identificazione di oltre 1.000 persone. "Rafforzare la sicurezza delle stazioni e delle zone antistanti – ha commentato l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa – oltre alle aree di sosta del trasporto pubblico locale, troppo spesso trasformate in “non luoghi“ in balia di delinquenti e balordi, è una priorità della Regione", come "il contrasto ai taxi abusivi che gravitano intorno all’aeroporto Malpensa, aumentati con la riapertura del Terminal 2".

L’accordo punta sulla sinergia tra i vari comandi di polizia locale e le altre forze dell’ordine: polfer, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza. "La collaborazione – ha fatto rilevare ancora l’assessore regionale – garantisce un impiego numericamente adeguato di agenti per i servizi di controllo e prevenzione, soprattutto nelle ore serali e nei festivi e permette uno scambio attivo di professionalità". Quindi ha ringraziato il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, "per la sensibilità dimostrata tanto da essere stato uno dei primi a promuovere sul proprio territorio questo accordo già a settembre", e i Comuni che fino ad oggi hanno aderito al progetto.