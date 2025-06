Sicurezza in stazioni e a Malpensa. Milano-Cortina sorvegliata speciale. Firmati due protocolli in Prefettura

Più sicurezza nelle stazioni e all’aeroporto di Malpensa anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ieri in Prefettura sottoscritti due accordi su iniziativa dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa (nella foto), con cui Regione Lombardia si impegna per la promozione della sicurezza anche nelle aree di sosta del trasporto pubblico e per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi all’aeroporto varesino. Un nuovo protocollo “Stazioni sicure” è stato sottoscritto con la Prefettura di Varese, Trenord S.r.l., Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Ferrovie Nord S.P.A., Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e i comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Con uno stanziamento regionale complessivo di 60mila euro, prevede lo svolgimento di specifici servizi, mirati al controllo del territorio e al contrasto di atti vandalici nei confronti della popolazione, in particolare nelle aree limitrofe alle stazioni dei Comuni aderenti. I servizi delle Polizie locali riguardano in particolare il controllo del territorio.

Rinnovato anche il protocollo per la regolamentazione del traffico e il rafforzamento della sicurezza urbana e stradale nell’area dell’aeroporto di Malpensa, l’impegno è esteso fino al 2027 con il supporto di Sea, anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’accordo prevede l’attivazione di servizi straordinari di Polizia locale a presidio dei Terminal 1 e 2 per la prevenzione e repressione del fenomeno dei tassisti abusivi, oltre al controllo del traffico veicolare nelle zone di accesso alle aerostazioni.

"I due accordi – ha dichiarato l’assessore Romano La Russa – vanno nella direzione di rafforzare la sicurezza nelle aree dove spesso si concentrano fenomeni di illegalità diffusa, comprese le attività legate al trasporto passeggeri. Il contrasto all’abusivismo, in particolare nei pressi dell’aeroporto di Malpensa, rappresenta una priorità assoluta per Regione Lombardia".