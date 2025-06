Si tuffa nel lago . Ventunenne stroncato da un malore

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 21 anni marocchino che ieri pomeriggio ha avuto un malore nelle acque del Lago Maggiore a Ispra. Residente nel sud dell’Italia era in visita da parenti nel Varesotto da qualche giorno. I soccorsi sono stati immediati ma le condizioni del ragazzo sono apparse subito critiche. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari, i vigili del fuoco ed è decollato anche l’elisoccorso. L’allarme è scattato poiché il ragazzo non riemergeva. I soccorritori sono riusciti a recuperarlo e hanno attuato le manovre per rianimarlo quindi in elicottero è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, dove è deceduto nella tarda serata.

Ros.Fo.