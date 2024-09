Si rivivono i fasti del Medioevo

Fu insignita come città imperiale da Ottone IV: per questo Maccagno celebra il suo passato con un evento che riporta al Medioevo. L’appuntamento con "Maccagno Imperiale" è per domani e domenica (anteprima oggi dedicata ai bambini) e coinvolgerà anche il paese di Cannobio. Il momento clou domenica, con l’apertura in mattinata dei laboratori artigianali e dell’accampamento militare. Presenti anche giullari, musici e la falconeria didattica. Dopo il pranzo medievale nel centro storico andrà in scena alle 15 lo sbarco dell’Imperatore accompagnato dalla corte, seguirà la sfilata in costume, lo spettacolo degli sbandieratori e le danze medievali. Evento promosso dalla Pro loco.