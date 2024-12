Si rinnova la tradizione. Al Parco della Liuc torna il Presepe vivente

Domani alle 17 al Parco della Liuc torna il Presepe vivente. Una tradizione che rinasce grazie al Comitato genitori Istituto comprensivo Manzoni, parrocchie e oratori, biblioteca civica, Solidarietà famigliare, Pro loco, sezione locale degli Alpini, rione Ingiò, rione Insù, Scuola d’Infanzia Luigi Pomini, Scuola d’Infanzia Cantoni, Centro Aiuto Vita, e con il patrocinio del Comune. "La bellezza di questa ripresa è stata la corale adesione delle diverse realtà e associazioni del territorio, che si sono messe in gioco per rendere speciale il pomeriggio di domani - ha commentato don Jacopo Aprico, vicario della Comunità pastorale dei Ss. Giulio e Bernardo e incaricato della Pastorale Giovanile -. Il Presepe vivente è un’occasione per rimettere al centro delle feste natalizie il mistero dell’incarnazione e per iniziare insieme il tempo della novena che conduce al Santo Natale".

Aggiunge il vicesindaco reggente, Cristina Borroni: "Il nostro obiettivo è quello di aiutare la città a vivere le feste andando al cuore del significato del Natale. Il Presepe vivente è sicuramente un ‘iniziativa che va in questa direzione: infatti è il simbolo per eccellenza del Natale e fa parte della nostra millenaria cultura che è importante salvaguardare per valorizzare esperienze unificanti". S.V.