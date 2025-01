Sgominata banda di ladri. Nei guai anche un minore

Denunciati un ragazzo di 17 anni e una donna di 61 dalla polizia, durante un servizio a contrasto dei furti in abitazione. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno intercettato a Tradate un veicolo con a bordo tre persone, che aveva attirato l’attenzione per alcuni dettagli delle targhe che lasciavano trapelare il sospetto che fossero false. L’auto è stata seguita e, quando è arrivata in un parcheggio a Venegono Inferiore, è stata sottoposta a controllo. Uno dei passeggeri, che era nel frattempo sceso, è stato fermato, mentre l’autista è ripartito a forte velocità, cercando di investire gli agenti, per poi continuare la fuga a piedi.

Fermata la terza persona, una donna, rimasta in auto. Sequestrati attrezzi da scasso, spray al peperoncino, ricetrasmittenti con auricolari e targhe clonate. Nei confronti della donna è stato emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Tradate e Venegono Inferiore per 3 anni. Il minore è stato riaffidato alla madre. Ros.For.