Varese, sfregia con l’acido la ex e accoltella il padre di lei: l’uomo è in fin di vita

Varese, 6 maggio 2024 – Tentato omicidio a Varese, oggi poco prima delle 13: un uomo ha sfregiato l’ex moglie, 37 anni, con l’acido e ha accoltellato il suocero, un settantenne.

L’aggressione è avvenuta per strada, in via Menotti, davanti allo studio professionale dell’ex suocero, che ha tentato di difendere la figlia.

Immediato l’intervento dei soccorsi con tre ambulanze: la donna e il padre sono stati trasportati in ospedale e l’uomo sarebbe in gravissime condizioni, in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco, gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile di Varese che hanno avviato indagini.

L’aggressore, un 41enne, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. All’origine della violenza sembra ci sia una difficile separazione della coppia e pare che già in precedenza il comportamento dell’uomo sia stato attenzionato dalle forze dell’ordine.