Settore aerospaziale. Innovazione e sviluppo: la provincia vola alto

Seconda tappa del tour regionale "Lombardia Protagonista. Qui Puoi", promosso dal governatore Attilio Fontana e dall’assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi per confrontarsi con imprese e stakeholder delle province che compongono la Lombardia. Ciascun incontro è dedicato ad una filiera rappresentativa del territorio toccato: per il Varesotto è stato scelto il distretto dell’aerospazio. La Lombardia è la prima regione in Italia in questo settore con 215 aziende attive per un totale di circa 21.800 dipendenti. Ai vertici di questo comparto c’è il territorio della provincia di Varese. Nel 2023 l’export aerospaziale lombardo ha raggiunto un valore di quasi 1,9 miliardi di euro, segnando una crescita dell’83,4% rispetto all’anno precedente. In paesi come Grecia, Polonia e Arabia Saudita nel 2023 Varese figura come l’unico centro esportatore lombardo.

"La provincia di Varese – ha detto Fontana – ha una posizione di leadership nell’industria aerospaziale che, come Regione, vogliamo contribuire a consolidare, ascoltando le istanze di chi è artefice di eccellenze riconosciute a livello mondiale e lavorando per far sì che i soggetti coinvolti possano intensificare le sinergie. Lavoriamo secondo un metodo lombardo improntato al pragmatismo e alla necessità di ‘fare rete’ per continuare a primeggiare sugli scenari nazionali e internazionali".

Nell’occasione la Regione ha presentato le Zone di Innovazione e Sviluppo (Zis), un modello sperimentale di azione pubblica ispirato all’esempio di "Mind". Di questa ipotesi, applicata alla filiera dell’aerospazio, si è parlato durante il tavolo istituzionale. L’obiettivo delle Zis è promuovere la cultura dell’innovazione, i flussi di conoscenza tra università, centri di ricerca, aziende e mercati, nonché la competitività delle imprese e dei territori su scala globale e costruire nuove esperienze di sviluppo del tessuto economico-produttivo locale.

"Il Distretto varesino dell’Aerospazio può sviluppare ulteriormente il proprio potenziale straordinario – ha commentato Guidesi – siamo la prima regione ad aver strutturato una vera e propria politica industriale individuando strategie per la valorizzazione di ogni singolo territorio e di ogni singola filiera, favorendo la creazione di reti tra i soggetti coinvolti in un determinato settore economico".

L’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso ha parlato dell’aerospazio come di un esempio della capacità del territorio di Varese di saper competere a livello internazionale. Per il sottosegretario Raffaele Cattaneo Varese dovrà avere ancora un futuro industriale e manifatturiero. "Per questo occorrerà investire su nuovi settori come la Space Economy e la Advance Air Mobility. Nell’aerospazio abbiamo competenze e specializzazione, dunque possiamo ospitare una Zona di Innovazione e Sviluppo e creare un Competence Center di livello globale". La giornata varesina è proseguita nel pomeriggio con la visita ad alcune aziende del comparto.