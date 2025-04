Busto ricorda Sergio Ramelli, oggi l’intitolazione dell’area tra le vie Nigra, Cellini, Costa, Gioberti e del Roccolo

Busto Arsizio (Varese), 5 aprile 2025 – È in programma questa mattina alle 10 la cerimonia di intitolazione a Sergio Ramelli dell’area che si trova alla confluenza delle vie Nigra, Cellini, Costa, Gioberti e del Roccolo. L’evento fa seguito a una mozione approvata dal Consiglio comunale e alla successiva delibera di Giunta. Oltre al sindaco Emanuele Antonelli e al vicesindaco Luca Folegani, nel corso della mattinata interverranno diversi esponenti politici di Fratelli d’Italia, tra cui gli onorevoli Paola Frassinetti (sottosegretario all’Istruzione), Carlo Fidanza, Andrea Pellicini, Riccardo De Corato e gli assessori regionali Francesca Caruso e Romano La Russa, che ricorderanno lo studente milanese diciannovenne, militante del Fronte della Gioventù, a cinquant’anni dalla morte, avvenuta il 29 aprile 1975, dopo 47 giorni di agonia. Ramelli fu vittima di una brutale aggressione a colpi di chiave inglese il 13 marzo ad opera di alcuni militanti della sinistra extraparlamentare.

La decisione è stata presa a novembre dello scorso anno dalla maggioranza di centrodestra (un solo astenuto, il consigliere Alex Gorletta) che in Consiglio comunale ha votato a favore della proposta messa sul tavolo dagli esponenti di Fratelli d’Italia. Allora non sono mancate le polemiche sollevate dalle opposizioni in Consiglio comunale che chiedevano di dedicare uno spazio a tutte le vittime della violenza politica e non solo di una parte, proposte tutte respinte. Anche le associazioni partigiane avevano fatto sentire la loro voce proponendo il nome del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con l’obiettivo di superare gli estremismi “con un personaggio delle istituzioni che ha fatto la storia d’Italia, indiscutibile esempio per le nuove generazioni”.

Proposta anche questa non presa in considerazione. Quindi dopo il voto a favore della maggioranza di centrodestra è proseguito l’iter dell’amministrazione comunale per l’intitolazione a Ramelli, oggi la cerimonia, alla presenza di esponenti di spicco di Fratelli d’Italia. A seguire alle 11 in sala Tramogge dei Molini Marzoli, sarà presentato il libro “Sergio Ramelli – Una storia che fa ancora paura” di Guido Giraudo. Occasione di approfondimento e riflessione.