Serata amarcord 57 anni dopo il diploma

Cinquantasette anni dopo il diploma, gli ex studenti della 5A di Meccanica dell’Itis Giulio Riva si sono ritrovati per un pranzo in un ristorante di Saronno, abbandonandosi ai ricordi di un’epoca che hanno segnato le loro vite. Era il 1968 quando, tra studi e speranze, conquistarono il titolo di perito meccanico, una garanzia per il futuro lavorativo. Oggi, ormai 75enni, hanno mantenuto lo stesso spirito di allora: tra aneddoti e battute, il tempo sembra essersi fermato. Una cena che li ha visti di nuovo tutti insieme e ancora uniti. Nonostante percorsi di vita differenti, l’amicizia che li legava sui banchi di scuola è rimasta intatta.

Alcuni sono attivi nel volontariato, altri impegnati in politica o nella cura dei nipoti, ma tutti condividono la stessa energia e voglia di fare. L’incontro si è chiuso con una promessa: rivedersi anche il prossimo anno, perché quando si è giovani dentro, gli anni che passano sono solo un dettaglio. "In fondo – hanno raccontato - quando si è giovani dentro come noi, l’età è solo un dettaglio". Sara Giudici