Sedici nuovi benemeriti. La festa in Prefettura

Sedici cittadini della provincia di Varese hanno ricevuto le onorificenze dell’Ordine "Al merito della Repubblica Italiana". Conferite con decreto del presidente Sergio Mattarella lo scorso 2 giugno 2023, sono state consegnate ieri mattina in una cerimonia organizzata dalla Prefettura che si è svolta a Villa Recalcati. Ad essere premiati varesini che si sono distinti nella loro vita e nella loro carriera per comportamenti volti a favorire il progresso civile e culturale della collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, il volontariato, la tutela del territorio e delle civiltà locali. A loro è giunto un sentito ringraziamento da parte del prefetto Salvatore Pasquariello, che ha consegnato una per una le pergamene insieme ai sindaci dei comuni di residenza dei premiati, i responsabili delle forze dell’ordine e i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. "Tutti coloro che sono stati insigniti hanno dei profili davvero eccezionali", ha detto il prefetto. In chiusura è arrivato a sorpresa anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. "Sono qui semplicemente per salutare alcuni amici che hanno avuto l’onore di questa onorificenza", ha detto, prima di riflettere sulla necessità di avvicinare tramite le scuole le giovani generazioni alla vita della Repubblica.

Tra i premiati tanti volti noti delle forze dell’ordine, del mondo economico e del sociale. Unico insignito del grado di commendatore l’avvocato Fabio Fedi di Varese, mentre per gli altri 15 insigniti il grado è quello di cavaliere. Si tratta di Rinaldo Ballerio (Varese), Antonio Bison (Venegono Superiore), Luogotenente Luca Braga (Germignaga), Luogotenente Massimo Bucciarelli (Gavirate), Maria Rita Cardinali (Comerio), Giuseppe Cavotta (Somma Lombardo), Daniela Colonna Preti (Varese), Tenente Colonnello Marco D’Aleo (Milano), Brigadiere Gaetano D’Antona (Caronno Pertusella), Cesarina Del Vecchio (Varese), Salvatore Grecò (Luino), Maggiore Pietro Francesco Laghezza (Milano), Stefano Masini (Cardano al Campo), Appuntato scelto qualifica speciale Pasquale Monaco (Varese), Primo maresciallo Paolo Petrosino (Fagnano Olona).