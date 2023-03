Scivolano in un canale Sul Pizzo Redorta soccorsi due alpinisti

Tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino impegnati nella giornata di ieri a prestare aiuto a due alpinisti di 30 e 25 anni. Erano nel canale meridionale del Pizzo Redorta e si stavano calando, quando si è staccato un pezzo di roccia; di conseguenza, sono scivolati e uno dei due ha riportato una ferita a una gamba. Sono scesi per un tratto a piedi per chiedere aiuto, perché in zona mancava la copertura del segnale telefonico. Nei pressi del Lago di Coca, a 2100 metri di altitudine, sono riusciti a contattare il Nue 112. Attivato anche il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza che a Valbondione ha preso a bordo i tecnici del Cnsas e raggiunto i due alpinisti poi imbarcati e trasportati a valle. In Valsassina (Lecco) soccorsa invece un’escursionista trentenne del Varesotto vittima di una caduta.