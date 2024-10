Scippo al parcheggio. Malvivente placcato dai vigili del fuoco

Vigili del fuoco sempre in prima linea, ma questa volta fondamentale il loro intervento per bloccare un malvivente che aveva appena messo a segno uno scippo. È quanto accaduto ieri mattina nel parcheggio di un supermercato a Busto Arsizio. I due operatori del distaccamento bustese, Riccardo Battistella e Silvio Bergami, erano fermi sulla camionetta nel parcheggio e hanno assistito allo scippo a danno di una donna che stava caricando la spesa sull’auto. Immediatamente sono intervenuti bloccando il malvivente che stava fuggendo. Subito chiamati i rinforzi, sono arrivati in aiuto altri tre vigili del fuoco, quindi lo scippatore è stato consegnato ai carabinieri.