Schianto tra auto sull’A9. Soccorsi cinque feriti tra loro un bimbo di 8 anni

C’è anche un bambino di otto anni tra i feriti dello scontro tra tre auto avvenuto ieri pomeriggio tra Origgio e Saronno lungo l’autostrada A9. Chiamato dagli automobilisti che hanno assistito allo scontro il personale dell’automedica di Garbagnate, l’ambulanza di Rho Soccorso e della Croce Azzurra di Caronno Pertusella si è occupato di prestare le prime cure ad una 35enne, una 42enne, una 56enne e un 68enne. Tra i feriti anche un bimbo di otto anni. I feriti sono stati portati chi in codice giallo chi in codice verde agli ospedali di Rho e di Garbagnate.

A cooperare con i soccorritori per gestire l’emergenza anche i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre i feriti dalle auto e di mettere in sicurezza i veicoli prima della successiva rimozione dalla sede stradale. Consistenti i danni su tutte le auto. La polizia stradale si è occupata di effettuare i rilievi. L’incidente ha provocato code in direzione Milano per oltre un’ora qualche rallentamento anche in direzione opposta per i curiosi che hanno cercato di capire cosa fosse successo.

Sara Giudici