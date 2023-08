Schianto in Pedemontana fra utilitaria e una Bmw

Un impatto violento che ha visto solo un ferito ma con pezzi di auto sparsi lungo tutta la carreggiata. È il bilancio dell’incidente avvenuto l’altro giorno lungo la Pedemontana all’altezza del comune di Cislago. È successo intorno alle 19 quando si è verificato l’impatto, per cause che saranno accertate dalla polizia stradale che ha realizzato i rilievi al termine delle operazioni di soccorso, tra una Polo ed una Bmw. Sul posto per soccorrere gli automobilisti anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e diversi mezzi del soccorso sanitario inviati dalla centrale operativa di Areu. Illeso il conducente della Bmw, mentre l’uomo al volante della Polo, trovato già sdraiato a terra all’esterno del veicolo dai primi soccorritori, ha riportato contusioni e lesioni tanto da essere portato in codice giallo al pronto soccorso per le cure del caso. Le operazioni di soccorso sono state comunque rapide, anche se è stato necessario un intervento di pulizia della sede stradale dopo la rimozione dei veicoli.