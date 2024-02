Scatta la Giornata del farmaco: mano tesa alle famiglie in difficoltà

Anche Varese aderisce all’iniziativa solidale della Giornata di raccolta del farmaco, in programma fino a lunedì 12 febbraio con una giornata clou che sarà quella "storica" del sabato. Sul territorio la campagna promossa dal Banco Farmaceutico si svolgerà in 145 farmacie. I farmaci raccolti sosterranno 76 realtà caritative di Varese e dintorni, che hanno espresso un fabbisogno di 26mila confezioni di farmaci.

Durante l’edizione 2023 sono state raccolte 19.800 confezioni (pari a un valore di 175mila euro), che hanno aiutato 7.800 ospiti di 73 enti. L’iniziativa è possibile grazie al sostegno dei farmacisti che oltre a ospitare la giornata la sostengono con erogazioni liberali. Impegnati nell’evento anche numerosi volontari, tra cui la Croce Rossa e gli Alpini. Gli organizzatori si aspettano anche questa volta un buon esito per la campagna, che dà una risposta ai bisogni crescenti da parte delle famiglie, il cui numero è sempre più alto, che faticano a sostenere i costi per le cure sanitarie.

"La provincia di Varese ha un cuore grande. Ogni anno i varesini rispondono presente! all’appuntamento della Raccolta del farmaco – commenta Dina Ermolli, delegato di Banco Farmaceutico per la provincia di Varese – è un bel segnale di attenzione all’altro, al di là di ogni aspettativa, specie in un’epoca spesso segnata dall’individualismo come la nostra". Lo scorso anno è stato coperto l’82% del fabbisogno delle realtà assistenziali, grazie alla generosità dei cittadini, alla partecipazione dei farmacisti e ai numerosi volontari. Quest’anno l’obiettivo e di riuscire a superare la quota per garantire un aiuto ancora più diffuso.

"In tante farmacie alcuni turni da volontari sono stati svolti dagli operatori delle realtà caritative e anche da alcune persone di cui essi si prendono cura - aggiunge la delegata - si sviluppa, così, un vero e proprio circolo virtuoso di solidarietà, che realizza il bene di tutta la società". Nelle farmacie sono stati allestiti appositi corner con i farmaci che si possono donare, come ad esempio antinfluenzali, medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per disturbi gastrointestinali, antistaminici.

Lorenzo Crespi