Scatta la Design Week: svelate le installazioni clou della kermesse

"Green & Evergreen" è il tema dell’edizione 2023 della Varese Design Week, che animerà la città giardino per tutta la settimana fino a domenica 26. Svelate nelle scorse ore le installazioni che costituiscono il cuore pulsante della manifestazione, collocate nelle piazze del centro. L’attenzione alla natura è ben visibile fin da piazza Monte Grappa, dove la fontana e lo spazio adiacente sono stati abbelliti con sterlizie, azalee e camelie, a cui si affianca un grande arco costruito con rami di tiglio. Piazza del Podestà ospita invece un "nido di legno": uno spazio con ampie sedute impreziosito da fiori di stagione, dove i varesini in questi giorni potranno fermarsi per un momento di relax.

"Ho voluto ricreare un luogo che fosse accogliente e protettivo - spiega la fondatrice della Varese Design Week Silvana Barbato, che ha curato lo spazio - un’oasi di pace in cui ci si può sedere e conoscere meglio il legno e percepirne il profumo e la tattilità". Uno dei materiali che i progettisti prendono sempre più in considerazione per una svolta green nella progettazione. Temi che ritornano anche nella proposta per piazza San Vittore, dove sono state realizzate delle "Stanze urbane": una costruzione in legno che si apre alla natura circostante. "Un progetto - spiega l’architetto Antonio Galimberti - che viene presentato qui ma che diventerà permanente in un bosco in Valganna: un concetto di casa in cui il limite murario non è più demarcazione tra interno ed esterno ma diventa generatore di funzioni e di spazi". Al Castello di Masnago una quarta installazione, curata dagli studenti del liceo artistico Frattini. Infine per il tema "evergreen" una mostra allo spazio Varesevive dedicata al design degli anni Cinquanta e Sessanta. E sono numerosi gli appuntamenti in agenda fino a domenica (programma su varesedesignweek-va.it).

Lorenzo Crespi