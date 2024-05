Scatta la 17°edizione di “Ottimamente”. Borse di studio agli alunni delle medie

Si svolgerà oggi alle 10 la diciassettesima edizione di "Ottimamente", manifestazione per la consegna di borse di studio assegnate agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado di Parabiago che si sono distinti per meriti scolastici nell’anno scolastico 2022/2023 e intitolate allo scomparso imprenditore parabiaghese Romano Rancilio. Rancilio, imprenditore parabiaghese, ha gestito e amministrato l’azienda di famiglia con il padre e i fratelli fino alla sua morte nel 1991. Romano, terzogenito di Roberto Rancilio, ha lavorato con i fratelli e ha continuato l’attività da solo dopo la loro scomparsa portando avanti il progetto di rinnovamento dell’azienda che ha reso il nome di Rancilio famoso in tutto il mondo. Uomo attivo, anche nella vita della città, è stato Consigliere Comunale di Parabiago per diversi anni conciliando famiglia, volontariato e lavoro. L’iniziativa, nata nel 1995, si è consolidata nella sua continuità e dal 2008 ha preso il nome di "Ottimamente - Semi che daranno frutti". L’obiettivo è dare riconoscimento all’eccellenza scolastica al termine del primo ciclo di istruzione, puntando a creare circoli virtuosi che favoriscano la crescita di competenze dei più giovani, che costruiranno il futuro. La manifestazione si terrà nella sala consiliare del Comune di Parabiago e come ormai consuetudine saranno presentati i percorsi dei premiati di dieci anni prima, oltre alla presenza di alcuni loro rappresentanti. Per dare a tutti la possibilità di partecipare a questo momento di riconoscimento dei giovani studenti di Parabiago, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming (a partire dalle 10) sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Parabiago "Parabiago Città".

Ch.S.