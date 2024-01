Tragedia a Saronno, madre e figlio trovati senza vita: ipotesi omicidio-suicidio

Saronno (Varese), 8 gennaio 2024 – Tragedia a Saronno, in provincia di Varese: madre e figlio di 81 e 54 anni sono stati trovati senza vita all’interno di un appartamento in una palazzina in via Fratelli Cervi. Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno e dei militari del Nucelo Investigativo: da chiarire cosa sia accaduto e le cause della morte, ma l’ipotesi più attendibile è quella dell’omicidio-suicidio.

La chiamata della vicina

I Carabinieri della Compagnia di Saronno sono intervenuti nella palazzina di via Fratelli Cervi a Saronno, dopo la chiamata di una vicina di casa. La donna era entrata nell’appartamento di madre e figlio e aveva trovato i corpi senza vita.

Militari e personale del 118 sono subito arrivati: sono entrati nell’appartamento e hanno constatato il decesso dell’81enne e del 54enne. Poi, sono stati compiuti i rilievi ad opera del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Varese.

L’ipotesi omicidio-suicidio

Secondo una prima ipotesi, al vaglio degli inquirenti, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La donna sarebbe stata uccisa in casa dal figlio convivente. Una ricostruzione che emerge dalle condizioni di salute dell’anziana dovute all'età e dalla conseguente esasperazione del proprio figlio.

Attesa l’autopsia

L'autorità giudiziaria ha disposto l'esame autoptico sulle due salme per accertare le cause del decesso e risalire all'esatto momento del decesso.