Furti e spaccio: le zone calde di Saronno della città passate al setaccio dei carabinieri

Saronno (Varese), 14 dicembre 2024 – Carabinieri della Compagnia di Saronno, coi rinforzi arrivati da Varese, in campo per un’operazione di controllo straordinario del territorio condotta nella notte tra venerdì e sabato. L’iniziativa – fanno da sapere dal comando saronnese – è stata finalizzata in particolare alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, in particolare dei furti nelle abitazioni. Fari accesi anche sullo spaccio di droga. Sono stati coinvolti più militari suddivisi in sei pattuglie che hanno presidiato il territorio cittadino focalizzandosi sulle zone più a rischio quali le stazioni ferroviarie di Saronno centrale e Saronno Sud, nonché il centro storico. Le attività hanno incluso controlli mirati lungo le principali arterie stradali, ispezioni e verifiche nei luoghi frequentati da soggetti dediti all’uso di stanze stupefacenti o all’abuso di alcool.

Aree industriali

Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno identificato 54 persone e controllato 27 veicoli, intensificando la presenza sul territorio per aumentare i livelli di sicurezza percepita. Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi pubblici e alle zone industriali, dove sono stati segnalati movimenti sospetti. Durante i controlli i militari hanno eseguito ispezioni approfondite, sequestrando piccole quantità di stupefacenti tra cui poco più di un grammo di hashish a un giovane poi segnalato alla prefettura di Varese in quanto assuntore di stupefacenti.

Attenzione è stata riservata alla circolazione, con verifiche sul rispetto delle norme del Codice della strada. I militari hanno monitorato il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, un problema sempre più diffuso e pericoloso e in tale contesto un 39enne, è stato sanzionato col ritiro della patente di guida e iequestro amministrativo del veicolo.