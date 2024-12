Aggredito per strada. Quarantenne ricoverato. Varese, i carabinieri indagano sulla lite degenerata

Ancora una violenta aggressione a Varese. La vittima è un quarantenne, che è stato soccorso e trasportato in ospedale al Circolo in codice giallo. Le indagini sono affidate ai carabinieri. La richiesta di intervento al 118 è arrivata poco dopo la mezzanotte. Subito sul posto, via Casula, in prossimità della zona delle stazioni, sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza e i militari. Sembra che l’aggressione sia stata preceduta da una violenta lite poi degenerata. Ad avere la peggio è stato il quarantenne, che ha riportato varie ferite per le quali è stato disposto il trasporto al Circolo. Le condizioni non destavano però preoccupazione. Da chiarire i motivi dell’aggressione sulla quale potrà fornire spiegazioni proprio la vittima. Continuano intanto le indagini a Saronno da parte dei carabinieri, che sono intervenuti nella serata di venerdì in centro, dove un ventenne è stato colpito alla schiena con una coltello. Per fortuna le condizioni della vittima non sono gravi, mentre il malvivente è riuscito a fuggire. Ros.For.