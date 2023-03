Saronno, sorpresa al Centro islamico: calciatori del Milan tra i fedeli

Da sinistra Malick Thiaw, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli e Ismaël Bennacer

Saronno (Varese) – Quattro ospiti d’eccezione questa settimana, per la preghiera del venerdì, al centro islamico di Saronno di via Grieg. Il sermone dell’imam Najib al Bared, infatti, ha visto partecipare tra i fedeli 4 giocatori del Milan Ismaël Bennacer, Fodé Ballo-Touré, Malick Thiaw e Yacine Adli. I calciatori della squadra rossonera sono arrivati con un leggero anticipo e hanno pregato insieme ai tanti fedeli.

Al termine del momento di riflessione davanti alla struttura di via Grieg si sono prestati anche per selfie e foto ricordo con grandi e piccoli tifosi presenti al centro islamico saronnese. Una presenza per cui i responsabili del centro si sono detti "felici e onorati".

Del resto quello di via Grieg è un punto di riferimento per fedeli di tutte le nazionalità (dai pakistani ai nordafricani) provenienti dalle province di Milano, Varese, Monza e Como.

Non a caso nella struttura, da sempre in prima linea su progetti di integrazione e apertura alla città, sia con società civile sia con la comunità pastorale Crocefisso risorto, fervono i preparativi per l’imminente Ramadan, che vede il centro islamico saronnese diventare punto di riferimento per migliaia di fedeli. Famiglie e giovani si ritrovano in via Grieg per momenti di preghiera e condivisione proprio come i giovani talenti rossoneri.