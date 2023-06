Saronno alla ricerca di Platani resistenti al Cancro Colorato, 144 nuove piante messe a dimora

Il Comune è alla caccia di platani per completare i principali viali alberati del territorio comunale. Per riuscirci, e soprattutto per trovare una specie resistente al temibile cancro colorato, l’assessore alla partita Franco Casali li sta cercando anche Oltralpe. A spiegare la situazione è stato proprio il delegato all’Ambiente della Giunta del sindaco Augusto Airoldi alla serata "Partecipiamo" dedicata al quartiere del Santuario. "Abbiamo un progetto per ri-piantumare le essenze abbattute o cadute in passato in via Varese e in via Milano. Non siamo riusciti a concretizzarlo perché non siamo si trovano i platani". Agronomo, azienda che gestisce l’appalto e uffici comunali sono all’opera in una vera e propria caccia: "Stiamo cercando i platani, abbiamo avuto contatti anche con la Francia perché devono essere platani di un tipo particolare resistente al cancro colorato se no Ersaf Lombardia non ne consente la piantumazione". Per segnalare la complessità della situazione e della burocrazia Casali racconta anche le difficoltà incontrare per un abbattimento: "Abbiamo segnalato un platano morto da anni ma non abbiamo potuto abbatterlo perchè non c’è stato il sopralluogo Ersaf per valutare se è vittima del cancro colorato. Circostanza che richiede una particolare procedura nel caso si verifichi". Nell’ultimo anno in città sono stati abbattute diverse essenze malate, ma ne sono state messe a dimora 144 nuove. S.G.