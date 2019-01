Saronno (Varese) – 19 gennaio 2019 - Neppure i disegni dei bimbi appesi sui tronchi delle piante hanno fermato le motoseghe che ieri mattina hanno tagliato altre 8 piante in via Roma il viale alberato che porta al cuore di Saronno. Sull’intervento negli ultimi giorni si sono registrate forti proteste da parte di ambientalisti, residenti e saronnesi. Ma andiamo con ordine. L’Amministrazione lo scorso fine settimana ha annunciato che «Si procederà con la consueta potatura delle piante e con l’abbattimento di alcuni alberi che necessitavano di tale intervento, come valutato dal consulente agronomo del Comune dopo un’accurata analisi fitosanitaria e di staticità degli alberi, anche in funzione del progetto da realizzare. Conclusa questa prima fase, ci si concentrerà con i rifacimenti dei marciapiedi». L’amministrazione per tale progetto ha investito 250 mila euro, di cui 60 mila finanziati da Regione Lombardia.

Dopo l’abbattimento delle prime piante si sono mossi gli ambientalisti di Legambiente che hanno incontro un consulente agronomo comunale che ha spiegato che solo una pianta era malata o aveva problemi di stabilità, per altre 9 è stato deciso l’abbattimento perché per effettuo della riqualificazione dei marciapiedi potrebbero non essere più stabili o sicure. Ed emerge anche la situazione di altre 11 piante che dovranno essere valutate perché anche loro potrebbero riportare problemi alle radici e quindi essere abbattute. Ma a suscitare grossa perplessità il fatto che i lavori per la riqualificazione dei marciapiedi dovevano iniziare lunedì 21 gennaio ma è stato deciso uno stop al cantiere per ulteriori valutazioni. Nonostante questo non sono però stati fermati gli interventi di abbattimento delle piante sane che potrebbero essere danneggiate dal cantiere.

Così ieri mattina le motoseghe sono entrate in azione con una doppia beffa per i saronnesi che sono anche rimasti bloccati nel traffico. Già perché via Roma è rimasta interdetta al traffico, con tanto di furgone della polizia locale alla rotonda con via Miola, per l’intera mattinata. A nulla sono valsi i disegni, del viale alberato e degli alberi, che i bimbi saronnesi hanno realizzato nelle ultime ore e che sono stati attaccati sui bagolari sopravvissuti al primo taglio di martedì e ai ceppi rimasti al posto di quelli abbattuta. Amara la valutazione degli attivisti: «Abbattere alberi così belli e vecchi è un delitto biologico e culturale. Da 60 anni sono quindi una presenza speciale per la città, a maggior ragione in un contesto di traffico sempre congestionato quale è via Roma». E concludono: «Vista la necessità di rivedere il progetto, chiediamo l’immediata sospensione del taglio delle essenze destinate all’abbattimento. Chiediamo inoltre di rivedere profondamente il progetto anche per escludere il taglio delle 11 ulteriori piante che a detta dei tecnici rimangono a rischio abbattimento. Prevedere infatti il taglio di un terzo delle essenze (20 su 60) comprometterebbe l’estetica del viale».

