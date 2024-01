Sarà intitolato alla Finanza il parco davanti al Tribunale

Sarà intitolata alla Guardia di Finanza l’area verde tra le vie Orrù, Castelfidardo e viale Diaz. Richiamando il 250° anniversario della fondazione del Corpo che verrà celebrata nel 2024 e rilevata la necessità di valorizzare l’Istituzione, la giunta su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, ha approvato di intitolare alle Fiamme Gialle il parco recentemente oggetto di una manutenzione straordinaria, a poca distanza dal Palazzo di Giustizia. La cerimonia ufficiale di intitolazione è prevista per il 15 marzo 2024. Ci sono altre intitolazioni in attesa di aree idonee, tra queste quella presentata nei mesi scorsi in consiglio comunale dal Pd a Emanuela Loi, agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino, prima donna della Polizia di Stato vittima in servizio, nella strage di via D’Amelio. Cinzia Berutti, consigliere comunale del Pd, mette sul tavolo la proposta di dedicare alla giovane donna della Polizia il nuovo parco, tra via Bellini e via Galvani, l’area è stata sistemata. "Si potrebbe dedicare questa nuova area, nel cuore del rione San Giuseppe a Emanuela Loi – sottolinea Berutti – e la data potrebbe essere il 19 luglio, anniversario della strage".R.F.