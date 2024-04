Saponette con i colori della Pro fatte dagli studenti

Sabato 20 aprile a fare il tifo per la Pro Patria allo stadio Speroni a Busto Arsizio ci saranno supporters speciali, gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado "Don Carlo Costamagna", invitati dalla presidente Patrizia Testa in occasione dell’ultima partita casalinga di campionato contro Virtus Verona. Proprio alla gloriosa Pro i ragazzi hanno dedicato un progetto che coordinati dai docenti di arte, tecnologia e scienze hanno realizzato nell’ambito del percorso Steam, le classi hanno creato delle saponette per le quali sono stati scelti i colori dei "tigrotti", il bianco e il blu. Nei giorni scorsi gli alunni, i docenti e la dirigente Alessandra Ottone, sono stati accolti nella Sala consiliare "Angelo Castiglioni" dalla presidente del consiglio Laura Rogora, dagli assessori alle Politiche educative Daniela Cerana e allo Sport Maurizio Artusa e dai consiglieri Orazio Tallarida e Simone Orsi.

Presenti Patrizia Testa, presidente della Pro Patria e i calciatori Lorenzo Saporetti e Jonathan Pitou. Oltre 200 le saponette alla lavanda create dalle due classi che sono partite dalla materia prima per arrivare al confezionamento con tanto di etichette. "Si è trattato di un’attività pluridisciplinare – ha spiegato la dirigente scolastica – che ha coinvolto materie scientifiche Steam con il laboratorio di scienze, ma anche arte, tecnologia, educazione civica e italiano con la lettura di brani sul valore del prendersi cura di sé". Il tocco speciale sono i colori, il bianco-blu della Pro Patria, a cui le saponette sono state dedicate. A ringraziare i ragazzi c’erano la presidente Patria Testa e i calciatori Saporetti e Pitou simpaticamente sommersi dalle domande curiose degli alunni. Il 20 aprile saranno tutti allo Speroni, per loro sarà riservato un settore dello stadio. Le saponette "dei tigrotti" sono state vendute ai genitori, il ricavato destinato ad AVSI per un progetto umanitario. R.F.