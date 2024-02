San Valentino e sfilate, è tempo di festa

Tre le iniziative del Comune per festeggiare S.Valentino e il Carnevale. Mercoledì alle 20.45, al Teatro di via Dante, lo show tra parole e musica "L’amore è forse la felicità", di Riccardo Castiglioni e Alone (ingresso gratuito). Sul palco i cantanti Davide Bauccio e Carola Lorenzon. Sabato si festeggia il Carnevale in due momenti. Gli oratori Sacro Cuore e San Giuseppe, con Pro loco, rione Ingiò e rione Insù, Istituto comprensivo Alessandro Manzoni e CoGeMa, organizzano la sfilata. Il corteo partirà dall’oratorio San Giuseppe alle 15 per giungere in Piazza mercato, dove ci saranno chiacchiere, musica e premi. Le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie sfileranno con costumi ispirati al tema "Volatili, vola alto con la fantasia", le ragazze e i ragazzi della secondaria indosseranno maschere e vestiti a tema ambiente. Alle 21, al Teatro di via Dante, appuntamento con la commedia dell’arte: Dedalus Teatro di Magenta e Zorba Officine Creative di Milano in scena con "L’ultima notte di Pantalone, il gentiluomo". S.V.