San Giuseppe. Corteo e tortellata

Città in festa per san Giuseppe. Un appuntamento molto sentito in città, con le celebrazioni religiose che si affiancano ai momenti conviviali e di comunità. Si parte domani. Nell’omonima chiesa sono in programma quattro messe, i vespri e due visite guidate a cura di Elena Ermoli. Si continuerà poi nel weekend: sabato alle 8.30 benedizione e accensione dei ceri votivi, alle 9 apertura del mercatino. Alle 10 aprirà il banco della tortellata benefica. Alle 11.30 altra visita guidata alla chiesa e alle 16 un incontro a cura di Giuseppe Caffarelli. La festa si concluderà domenica col tradizionale corteo in costume con l’asinello, che sfilerà alle ore 15 da piazza San Vittore a piazza San Giuseppe.