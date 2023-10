Lonate Ceppino, fuga di metano in una scuola primaria: soccorsi 12 bambini e intossicate due maestre

Due insegnati sono rimaste intossicate a causa di una fuga di metano da una caldaia di una scuola primaria di via San Lucio a Lonate Ceppino, in provincia di Varese. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha soccorso e valutato le condizioni anche di 12 bambini, che non sono stati ospedalizzati.

La perdita di gas è stata rilevata intorno alle 17.30 durante le operazioni di manutenzione della caldaia scolastica dopo che due maestre di 26 e 29 anni aveva presentato sintomi da intossicazione, tra cui cefalea e raucedine. Le due donne sono state trasportate all’ospedale di Tradate in codice verde.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e anche alcune squadre dei vigili del fuoco e dei carabinieri.