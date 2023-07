Salvati due automobilisti intrappolati nel sottopasso allagato

Come da previsioni ieri mattina intense precipitazioni si sono abbattute sul Basso Varesotto, tra le zone più colpite, quella di Castellanza. I vigili del fuoco hanno risposto a numerose chiamate di emergenza dovute ad allagamenti e caduta di alberi sulle strade. In particolare, nel comune di Castellanza, due automobilisti sono rimasti bloccati nel sottopasso di via Monsignor Colombo, allagato. Sul posto sono arrivate le squadre degli operatori del distaccamento di Busto Arsizio - Gallarate che hanno soccorso gli automobilisti e recuperato i due veicoli, un’auto e un furgone, rimasti intrappolati. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i conducenti sorpresi mentre stavano transitando dall’improvviso allagamento dovuto all’intensità della precipitazione che in pochi minuti ha trasformato il tratto del sottopasso in un corso d’acqua che avrebbe richiesto l’utilizzo di un gommone.

Disagi pesanti anche sulla A8, tra Busto Arsizio e Legnano, sia verso Varese sia verso Milano, a peggiorare la situazione del traffico già difficile per le pessime condizioni meteo, con code e rallentamenti, la chiusura dello svincolo di Castellanza per un incidente. A Castellanza si è allagato anche il sottopasso in via Morelli, a poca distanza dalla stazione Fnm, situazione che si presenta ormai da diversi anni ogni volta che c’è un forte temporale.

In tarda mattinata la situazione è migliorata mentre è proseguita l’attività dei vigili del fuoco per prosciugare i punti in cui sono stati segnalati allagamenti che hanno interessato anche Gallarate. Secondo gli esperti l’ondata di maltempo si è conclusa ieri, oggi infatti è annunciato l’arrivo dell’anticiclone che porterà bel tempo con l’innalzamento delle temperature, soprattutto domani, sabato e domenica si potrebbero toccare i 33° a conferma che dopo i violenti temporali è arrivata l’estate.

Rosella Formenti