Salvati dai volontari Enpa due ricci appena nati

Enpa ha salvato due giovani ricci nati a settembre, incapaci di prepararsi per il letargo. In entrambi i casi i due esemplari erano affamati, infreddoliti e provati tanto da essere notati dai passanti che hanno avvisato i volontari.

Questi ultimi hanno prontamente agito, recuperando i ricci, nutrendoli e trasferendoli all’oasi WWF di Vanzago.

Qui, potranno ricevere l’aiuto necessario per affrontare l’arrivo dell’inverno.

Uno dei giovani ricci, rinvenuto in un giardino privato di Saronno, pesava meno di 700 grammi e non avrebbe resistito al letargo invernale proprio a causa della sua magrezza. Il secondo è stato trovato invece affamato e sperduto in un garage in via Parini.