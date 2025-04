Salute e natura. Due cortei oggi in programma

Sono due i cortei in programma oggi a Gallarate con partenza alle 15 in due punti diversi della città per poi confluire in centro, in piazza Libertà. Due i temi dell’iniziativa “Due cortei, una piazza”, organizzata da associazioni, comitati di cittadini, Europa Verde, Rifondazione comunista, la tutela dell’ambiente e la contrarietà al progetto dell’ospedale unico che sarà realizzato a Busto Arsizio. Da via Curtatone, in prossimità dell’area disboscata l’estate scorsa per fare posto al nuovo polo scolastico, si muoverà il corteo per la tutela dell’ambiente contro il continuo consumo di suolo, dall’ospedale di Gallarate invece partirà quello contrario alla chiusura dei presidi ospedalieri di Busto e Gallarate. Da un lato la tutela dell’ambiente, dall’altro la difesa della sanità pubblica.

Ros. Fo.