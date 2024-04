Salute Donna taglia il nastro. Inaugurato il nuovo ambulatorio

"Finalmente ce l’abbiamo fatta", è il grido unanime delle volontarie. Un traguardo importante quello raggiunto l’altro giorno a Magenta. È stato inaugurato il nuovo ambulatorio di Salute Donna in via Boccaccio. Era un obiettivo che si è realizzato quello dell’associazione nata 30 anni fa all’interno dell’Istituto dei Tumori per volontà di Anna Mancuso, la presidente. La sezione di Magenta è nata nel 2015 prendendo piede in maniera rapidissima sul territorio. All’inaugurazione hanno partecipato anche gli onorevoli Umberto Maerna e Massimo Garavaglia.

"Ci occupiamo di prevenzione oncologica – spiega la referente Mariella Berra – Siamo partiti dalla prevenzione senologica per poi ampliare la nostra offerta". L’ambulatorio dispone anche di un ecografo all’avanguardia donato nel mese di dicembre dall’associazione Aicit, intervento contro i tumori. Insieme a Salute Donna collaborano, per le visite periodiche che vanno sempre esaurite, medici professionisti. Nadia Crotti sarà la referente per l’ambulatorio di Magenta, oltre alla dottoressa Marisa Garavaglia che ha collaborato per l’apertura dell’ambulatorio e responsabile della vicina farmacia comunale.

"Due anni fa, in occasione della giornata mondiale contro il tumore al seno, siamo partiti con una piccola iniziativa pensando a qualcosa di più importante per l’anno successivo – ha detto Daniele Bolzonella, presidente di Aicit – Abbiamo toccato con mano l’entusiasmo di Salute Donna accorgendoci che quello che stanno facendo, nel campo della prevenzione, è di primaria importanza. Per questo abbiamo voluto donare un ecografo, riuscendo in soli due mesi a portarlo a Salute Donna". Marco Galliano è il nuovo primario dell’Oncologia di Magenta che ha sostituito la dottoressa Silvia Negretti, anch’essa presente. Ha sottolineato come il tumore al seno sia il primo diagnosticato in Italia con 55mila nuovi casi.

Graziano Masperi