Sacro Monte, cade albero. Via Sacra da liberare. È corsa contro il tempo

Strada sbarrata tra la decima e undicesima cappella al Sacro Monte per un grosso albero, un faggio, caduto sulla via sacra che conduce al Santuario. Il crollo della pianta si è verificato nella serata di mercoledì, l’esemplare di grandi dimensioni era all’interno di una proprietà privata, confinante con il percorso, cadendo è finito sulla strada, ostruendo con il tronco la via dei pellegrini e bloccando l’accesso al tratto superiore del cammino devozionale che dalle prossime settimane in occasione dell’Anno Santo sarà frequentato da un numero sempre più elevato di fedeli in quanto il Santuario di Santa Maria del Monte è tra le chiese giubilari. Dopo il crollo immediato il sopralluogo con la Polizia locale e la chiusura della strada, ieri l’avvio della rimozione della pianta per rendere di nuovo percorribile ai fedeli il tratto in condizioni di sicurezza in vista dell’atteso evento di domenica con l’apertura al Sacro Monte dell’Anno Santo. La cerimonia avrà inizio alle 15 con la salita lungo la Via Sacra e la recita del Rosario, guidata dal vicario di Zona, don Franco Gallivanone, quindi la celebrazione della santa Messa in santuario alle 16.30.

R.F.