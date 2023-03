Sacchi e guanti, caccia ai rifiuti: è tempo di Puliamo il Naviglio

Lodevole iniziativa del comune di Boffalora Sopra Ticino. Come comunicato dalla sindaca Sabina Doniselli, sabato è in programma una giornata ecologica: a partire dalle 14, tutti i cittadini sono invitati a presentarsi in piazza IV Giugno per partecipare a Puliamo il Naviglio. In collaborazione con l’associazione Al Muron, si potrà scendere nel letto del Naviglio Grande attualmente in asciutta totale e raccogliere più rifiuti possibili.

Lo slogan dell’iniziativa è piuttosto eloquente: "Prendiamoci cura del nostro territorio! Noi ti diamo sacchi e guanti, tu ci metti la voglia e l’impegno per aiutarci a raccogliere i rifiuti abbandonati nel Naviglio". Non è la prima volta che va in scena la giornata ecologica Puliamo il Naviglio, come racconta Dario: "Mi sembra una bella idea. Io ci porto anche i bambini, così imparano cosa significa rispettare l’ambiente e come bisogna comportarsi. Può risultare anche divertente, visto che a volte si trovano oggetti particolari".

Tanta fatica che, alla fine, sarà anche premiata. A termine del pomeriggio per tutti i bambini presenti pane e nutella offerto dall’associazione Al Muron.

L’appuntamento è quindi per sabato 18 in piazza IV Giugno a partire dalle ore 14. La speranza è che, una volta ripulito, il Naviglio Grande possa anche riabbracciare l’acqua che manca ormai da tempo immemore. Bello, pulito e con l’acqua che sgorga.

